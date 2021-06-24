У четвертому турі Копа Амеріка-2021 був забитий шедевральний гол. Його автором став колумбієць Луїс Діас.

Вже в дебюті поєдинку Луїс Діас, який виступає за Порту, розкішною бісіклетою вразив ворота Бразилії після подачі Хуана Куадрадо. Голкіпер "селесао" Вевертон, який у цьому матчі дебютував на Копа Амеріка, виявився безсилим проти такого пострілу.

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Щоправда, цей шедевр не допоміг колумбійцям набрати хоча б очко. Бразилія забила двічі у відповідь та вирвала перемогу вже в компенсований час. Це достроково забезпечило Неймару та компанії перше місце у групі В.

В останньому турі групового турніру Бразилія зіграє з Еквадором. Колумбія вже провела всі свої матчі на цій стадії, набравши 4 очки.

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