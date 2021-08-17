Лівий хавбек полтавців Ібрахім Кане під час паузи на матчі збірних захищатиме честь своєї країни.

Ібрахім Кане в матчі з Вересом / Facebook Ворскли

Головна команда Малі вже вдруге запросила у свої лави легіонера полтавців, інформує офіційний сайт клубу.

Вацко: Колос і Ворскла показали рівень українського футболу в Європі

Кане матиме можливість зіграти у двох вересневих поєдинках кваліфікації на ЧС-2022 за свою збірну. Третього дня осені підопічні Мохаммеда Магассуба вдома приймуть Руанду, а 6-го числа позмагаються на виїзді з Угандою.

Наразі в активі Ібрахіма Кане лише дві зустрічі за головну команду Малі, а також 13 матчів за юнацьку й молодіжну збірні.

До слова, 21-річний півзахисник у нинішньому сезоні вже провів 6 поєдинків за Ворсклу, у яких відзначився двома голами й асистом. Легіонер одягає зелену футболку з липня минулого року.

Верес розписав гольову нічию з Ворсклою – два пенальті, драма Сергійчука й дебют Есеоли