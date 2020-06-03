Півзахисник відомого українського клубу заснував молочну ферму – його життя змінила травма

Після передчасного завершення футбольної кар'єри оговтуються далеко не всі. Але він – один із небагатьох, кому це пішло на користь.

Назар Кміть виступав у півзахисті стрийської Скали. У сезоні 2017/18 клуб із Львівщини припинив виступи у Другій лізі, хоча двома роками раніше навіть здобув путівку до Першої ліги. Проблеми виникли й у самого Кмітя – хавбек зазнав важкої травми, його прооперували.

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"Лікарі сказали, що повернутися в спорт він зможе лише за рік. Саме тоді у них з родиною виникла ідея почати власну справу", – розповідає Ukrainer.

Невдовзі родина Кмітів відкрила молочну ферму в селі Угерсько Стрийського району. Досвід сироваріння, за словами екс-футболіста, він переймав у Франції та Нідерландах. Зараз поголів'я його ферми налічує 1370 кіз і близько 400 корів.

Додамо, що Микола Кміть, батько молодого фермера, був президентом футбольного клубу Скала.

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