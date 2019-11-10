Півзахисник Вест Хема Лансіні отримав важку травму – одноклубнику Ярмоленка необхідна операція

Півзахисник лондонського Вест Хема Мануель Лансіні пропустить найближчі матчі своєї команди черех травму.

Після зіткнення з хавбеком Бернлі Ешлі Вествудом в матчі 12 туру АПЛ аргентинський футболіст невдало приземлився і зламав ключицю. Сьогодні Лансіні буде прооперований, інформує The Guardian.

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На відновлення Лансіні знадобиться близько двох місяців, тож Вест Хем буде змушений обходитися без аргентинця в найбільш насичений період сезону. Це вже не перша серйозна травма 26-річного футболіста – він пропустив половину минулого сезону через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Нагадаємо, що лондонська команда поступилася Бернлі (0:3) і продовжила свою серію без перемог, яка триває вже 4 матчі. Наразі підопічні Мануеля Пеллегріні посідають 16 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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