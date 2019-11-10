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Півзахисник Вест Хема Лансіні отримав важку травму – одноклубнику Ярмоленка необхідна операція

15:30 113 Читать на русском
Півзахисник Вест Хема Лансіні отримав важку травму – одноклубнику Ярмоленка необхідна операція
Мануель Лансіні / Sky Sports

Півзахисник лондонського Вест Хема Мануель Лансіні пропустить найближчі матчі своєї команди черех травму.

11’ Ешлі Барнс
45’ Кріс Вуд
54’ Роберто Хіменес
 
11’ Ешлі Барнс
45’ Кріс Вуд
54’ Роберто Хіменес

Після зіткнення з хавбеком Бернлі Ешлі Вествудом в матчі 12 туру АПЛ аргентинський футболіст невдало приземлився і зламав ключицю. Сьогодні Лансіні буде прооперований, інформує The Guardian.

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На відновлення Лансіні знадобиться близько двох місяців, тож Вест Хем буде змушений обходитися без аргентинця в найбільш насичений період сезону. Це вже не перша серйозна травма 26-річного футболіста – він пропустив половину минулого сезону через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Нагадаємо, що лондонська команда поступилася Бернлі (0:3) і продовжила свою серію без перемог, яка триває вже 4 матчі. Наразі підопічні Мануеля Пеллегріні посідають 16 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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Бернлі - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Лансіні Мануель Лансіні
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