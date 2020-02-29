Півзахисник СК Дніпро-1 Вакулко поділився рецептом успіху у матчі проти Динамо

Півзахисник СК Дніпро-1 Юрій Вакулко поділився емоціями після перемоги над київським Динамо в матчі 20-го туру УПЛ (3:1).

"Наскільки важко виходити на поле, коли ще за півгодини до цього ти про це навіть не здогадуєшся? Мені здається, що навпаки так легше. Коли ти знаєш, що гратимеш в основному складі, то налаштовуєш себе на гру, накручуєш себе, думаєш про якісь моменти. А коли ти на заміні, то завжди більш розслаблений. Так що я був абсолютно спокійним. Можливо, що так навіть і краще, адже не переживав. Сказали виходити на поле за 20 хвилин до гри і все – треба виходити.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Після швидкого вилучення нам треба було грати більш агресивно. Ми все ж таки проти Динамо діяли обережно і просто. Але у цій ситуації потрібно було грати більш впевненіше і агресивніше в атаці. Можливо, спочатку ми трохи побоювались суперника, та вже у другому таймі у нас вже з’явилося більше простору. Я навіть не можу згадати, щоб до нашого першого голу Динамо якось гостро переходило середину поля. В цей час ми повністю взяли гру під свій контроль. Так, ми діяли у більшості, але у першому таймі не можна було сказати, що ми у нерівних складах контролювали гру. А от вже після перерви все це змінилося, і ми довели справу до логічного завершення.

Михайленко: VAR – це лотерея

Як я ставлюсь до VAR? Насправді, я – проти. Мені не сподобалося. Сьогодні він може допомогти нам, завтра іншій команді, але, на мій погляд, це певною мірою гальмує футбол, адже ти весь у грі, а тут просто стоїш п’ять-шість хвилин і чекаєш рішення. Мені це не подобається. Без VAR гра значно динамічніша і для футболістів, і для вболівальників. Але тут у кожного своє бачення і думка", – сказав Вакулко у коментарі офіційному сайту дніпровського клубу.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру СК Дніпро-1 на власному полі здолав Динамо з рахунком 3:1 – хет-триком відзначився орендований у киян Владислав Супряга. Півзахисник дніпрян Юрій Вакулко спочатку залишився в запасі, але через пошкодження на розминці Ігоря Когута, вийшов проти Динамо з перших хвилин: саме на ньому кияни заробили червону картку, а у другому таймі Юрій двічі асистував Супрязі, коли той забивав свій перший та третій голи.

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