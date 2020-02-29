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ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Півзахисник СК Дніпро-1 Вакулко поділився рецептом успіху у матчі проти Динамо

09:52 501 Читать на русском
Півзахисник СК Дніпро-1 Вакулко поділився рецептом успіху у матчі проти Динамо
Юрій Вакулко / СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Юрій Вакулко поділився емоціями після перемоги над київським Динамо в матчі 20-го туру УПЛ (3:1).

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Наскільки важко виходити на поле, коли ще за півгодини до цього ти про це навіть не здогадуєшся? Мені здається, що навпаки так легше. Коли ти знаєш, що гратимеш в основному складі, то налаштовуєш себе на гру, накручуєш себе, думаєш про якісь моменти. А коли ти на заміні, то завжди більш розслаблений. Так що я був абсолютно спокійним. Можливо, що так навіть і краще, адже не переживав. Сказали виходити на поле за 20 хвилин до гри і все – треба виходити.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Після швидкого вилучення нам треба було грати більш агресивно. Ми все ж таки проти Динамо діяли обережно і просто. Але у цій ситуації потрібно було грати більш впевненіше і агресивніше в атаці. Можливо, спочатку ми трохи побоювались суперника, та вже у другому таймі у нас вже з’явилося більше простору. Я навіть не можу згадати, щоб до нашого першого голу Динамо якось гостро переходило середину поля. В цей час ми повністю взяли гру під свій контроль. Так, ми діяли у більшості, але у першому таймі не можна було сказати, що ми у нерівних складах контролювали гру. А от вже після перерви все це змінилося, і ми довели справу до логічного завершення.

Михайленко: VAR – це лотерея

Як я ставлюсь до VAR? Насправді, я – проти. Мені не сподобалося. Сьогодні він може допомогти нам, завтра іншій команді, але, на мій погляд, це певною мірою гальмує футбол, адже ти весь у грі, а тут просто стоїш п’ять-шість хвилин і чекаєш рішення. Мені це не подобається. Без VAR гра значно динамічніша і для футболістів, і для вболівальників. Але тут у кожного своє бачення і думка", – сказав Вакулко у коментарі офіційному сайту дніпровського клубу.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру СК Дніпро-1 на власному полі здолав Динамо з рахунком 3:1 – хет-триком відзначився орендований у киян Владислав Супряга. Півзахисник дніпрян Юрій Вакулко спочатку залишився в запасі, але через пошкодження на розминці Ігоря Когута, вийшов проти Динамо з перших хвилин: саме на ньому кияни заробили червону картку, а у другому таймі Юрій двічі асистував Супрязі, коли той забивав свій перший та третій голи.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 - Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 УПЛ Юрій Вакулко Юрій Вакулко Відеоасистент арбітра (VAR)
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