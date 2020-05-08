Півзахисник Шахтаря повністю відновився від травми

Хавбек Шахтаря Олександр Піхальонок сподівається отримати шанс у головній команді "гірників".

"Карантин пішов мені на користь у плані відновлення. Сподіваюся, з наступного тижня почнуться повноцінні тренування і зможу працювати з усією командою. Індивідуальні заняття все одно не замінять загальну групу, що б ти не робив. І товариський матч вже дуже хочеться зіграти. Чекаю з нетерпінням, коли вийду на поле.

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Перший час після травми було дуже важко морально, особливо місяць, проведений на милицях. Без рідних довелося б дуже складно. Команда теж підтримувала: було дуже приємно, коли я перебував у Барселоні після операції, а вони одягли футболки зі словами для мене. Тренерський штаб, клуб, керівництво – всі багато зробили для того, щоб я відновився. Тепер все залежить тільки від мене. Буду чекати шансу, щоб проявити себе", – цитує Піхальонка офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, у серпні 2019 року 23-річний футболіст у матчі проти Львова отримав травму коліна. Згодом його було прооперовано у Барселоні, а відновлення тривало більше 6 місяців.

До слова, Олександр – вихованець Шахтаря. Перший професіональний контракт з "гірниками" підписав у 2014 році. Дебютував за головну команду в УПЛ у травні 2017 року проти Олександрії. З лютого 2018 р. по червень 2019 р. виступав в оренді за Маріуполь.

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