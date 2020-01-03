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Півзахисник Шахтаря отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії

18:25 549 Читать на русском
Півзахисник Шахтаря отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії
Майкон / ФК Шахтар

Півзахисник "помаранчево-чорних" Майкон спробує зарекомендувати себе у збірній своєї країни.

Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Майкон матиме змогу допомогти олімпійській збірній на передолімпійському турнірі, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії

Напередодні головний тренер збірної Андре Жардін викликав до табору національної команди п’ятьох нових футболістів, серед яких знайшлося місце і захиснику донецького Шахтаря Додо. Тепер честі представляти свою країну на турнірі, що пройде з 18 січня по 9 лютого у Колумбії, удостоївся і 22-річний півзахисник "гірників" Майкон.

Нагадаємо, що олімпійська збірна Бразилії за підсумками жеребкування опинилась у групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу. У свою чергу, в групі А поборються Аргентина, Колумбія, Чилі, Еквадор і Венесуела. По дві найкращі команди з груп А і В потраплять до фінальної четвірки, і лише двоє з них поїдуть на Олімпійські ігри у Токіо.

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