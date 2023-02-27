Півзахисник Шахтаря може отримати дебютний виклик у збірну України – УАФ робитиме для нього британську візу
Феєрична гра Дмитра Криськіва у першому матчі проти Ренна привернула увагу тренерського штабу національної команди.
Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів входить до шорт-листа футболістів, які можуть бути викликані до збірної України на березневі матчі, повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".
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За інформацією джерела, УАФ робитиме для 22-річного футболіста британську візу.
Як відомо, збірна України має 19 березня розпочати збір у Лондоні, потім проведе там один спаринг, а 23-го числа зіграє з Англією у першому матчі відбору Євро-2024.
Цікаво, що Криськів пропустив матч-відповідь Шахтаря проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи через ушкодження.
Нагадаємо, у поточному сезоні Дмитро провів за Шахтар 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти.
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