Феєрична гра Дмитра Криськіва у першому матчі проти Ренна привернула увагу тренерського штабу національної команди.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів входить до шорт-листа футболістів, які можуть бути викликані до збірної України на березневі матчі, повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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За інформацією джерела, УАФ робитиме для 22-річного футболіста британську візу.

Як відомо, збірна України має 19 березня розпочати збір у Лондоні, потім проведе там один спаринг, а 23-го числа зіграє з Англією у першому матчі відбору Євро-2024.

Цікаво, що Криськів пропустив матч-відповідь Шахтаря проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи через ушкодження.

Нагадаємо, у поточному сезоні Дмитро провів за Шахтар 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти.

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