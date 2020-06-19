Півзахисник Роми ледь не став жертвою злочинців

Гравець "джалороссі" Бріан Крістанте пережив неприємні хвилини.

Вранці 19 червня 25-річний півзахисник збірної Італії став учасником неприємного інциденту. Під час керування власним автомобілем у районі Праті (практично центр Рима) поруч із транспортним засобом Крістанте опинився скутер, на якому їхали двоє невідомих у масках та шоломах.

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Грабіжники хотіли забрати у футболіста годинник Rolex, але хавбек "джалороссі" зумів захистити себе. Він вибіг з автомобіля, наробив галасу та змусив злочинців накивати п'ятами, після чого у супроводі свідків поїхав давати свідчення у поліцію, повідомляє Corriere dello Sport.

Таким чином, Крістанте обмежився лише переляком та зіпсованими нервовими клітинами. До слова, Рома посідає 5 позицію в Серії А – відставання від Аталанти складає 3 очки, але команда Руслана Маліновського має гру в запасі.

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