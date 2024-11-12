Під час операції на колінному суглобі Марк Кукалон підхопив бактерії, які змусили його зайнятися реабілітацією.

Через 796 днів після травми в Глазго, отриманої в матчі Юнацької ЛЧ із Селтіком, півзахисник Реала U-19 Марк Кукалон був змушений завершити кар'єру. Того фатального дня арагонський хавбек порвав хрестоподібні зв'язки коліна, а під час наступної операції на нього напали бактерії, які проникли в хрящ суглоба і викликали інфекцію. Як інформує Relevo, ця інфекція була дуже рідкісною, і медикам не вдалося вилікувати гравця.

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Кукалон щосили намагався спочатку відновитися, а потім – повернутися до гри. Однак медики рекомендували йому закінчити з футболом і вирушити на реабілітацію. Гравець довго чинив опір цьому, але врешті-решт ухвалив настільки непросте рішення.

У Реалі Кукалона прозвали "Хабі Алонсо Ла Фабрики" – наставник "бланкос" U-19 Альваро Арбелоа пророкував Марку велике майбутнє і зробив його капітаном команди.

Повідомляється, що мадридський клуб продовжить надавати Кукалону фінансову допомогу.

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