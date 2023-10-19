Камавінга вже вибрав під перукарню і навіть оформив вивіску. Однак сам офіс ще не готовий до відкриття та прийому клієнтів, інформує Marca. Сам заклад отримав назву Camavinga House.

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Повідомляється, що Едуардо запустить цей бізнес разом зі своїм братом Себастьяном, який працює перукарем.

Згідно з джерелом, Едуардо і Себастьян дуже сильно захоплюються модою – це головне хобі півзахисника Реала, окрім футболу. Він був першим гравцем, який представив бренд Balenciaga під час показу високої моди Демни Гвасалії для французького дому моди. За першої ж можливості Едуардо постійно приїжджає в Париж на тиждень моди.

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