Півзахисник Реал Сосьєдада Сангальї госпіталізований з інсультом

Хавбек Реал Сосьєдада Лука Сангальї переніс інсульт і був доставлений у лікарню.

31 жовтня футболіст Реал Сосьєдада Лука Сангальї був госпіталізований з інсультом. Як повідомляє офіційний сайт баскського клубу, гравець у свідомості, добре їсть та відновлюється.

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Зараз він проходить лікування в місцевії клініці Hospital Universitario Donostia.

"У найближчі дні він пройде кілька медичних тестів, щоб знайти причину", – йдеться у повідомленні Реал Сосьєдада.

Сангальї є вихованцем академії клубу, цього серпня дебютував за основну команду, а в жовтні забив дебютний гол у баскському дербі проти Атлетіка.

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