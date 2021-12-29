"У мене запланована зустріч з керівництвом Ворскли на початку 2021 року. Найімовірніше, вона відбудеться в перший тиждень року.

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Якщо все пройде добре, думаю, Луїзао підпише контракт з полтавцями. Ще кілька питань не вирішені, тому поки рано говорити про перехід, як про факт, що відбувся", – сказав Серафін у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Луїзао виступав за Ворсклу минулого сезону на правах оренди. За цей час встиг зіграти в українській Прем'єр-лізі 20 матчів, в яких забив 1 гол.

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