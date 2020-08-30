Хавбек донеччан вже незабаром може дебютувати за національну команду в офіційних матчах.

Півзахисник Олімпіка Даніель Романовський своїми виступами за донецький клуб привернув увагу головного тренера збірної Литви Вальдаса Урбонаса, повідомляє офіційний сайт української команди.

Колос у контрольному поєдинку впевнено переміг Олімпік – перший гол за ковалівців забив Селезньов

24-річний футболіст був викликаний у розташування національної команди на поєдинки Ліги націй і вже наступного тижня зможе дебютувати у офіційних матчах. Литовці 4 вересня вдома прийматимуть Казахстан, а за три дні на виїзді зіграють з Албанією.

До слова, раніше Романовський вже викликався у збірну, але одягав футболку національної команди лише у товариських поєдинках.

Нагадаємо, Даніель приєднався до Олімпіка у січні 2020 року, перейшовши у донецьку команду з Каунаса Жальгіріс – контракт півзахисника з клубом чинний до літа 2021 року.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"