Наставник Ніцци Франк Ес розповів, що Пабло Росаріо відмовляється грати проти Бенфіки в третьому раунді Ліги чемпіонів. "Він збирається піти і не хоче грати. Я вже знав, що він не готовий ризикувати в першому матчі.

Поки дати трансферного вікна не зміняться, і ми не почнемо сезон з фіксованих дат, нам завжди доведеться стикатися з подібними ситуаціями. Ми стикаємося з цим не вперше. Я поговорив з Пабло, тому що він теж знає становище команди. У нас не вистачає гравців, багато травм з минулого сезону і передсезонки. У міру того, як його ситуація прояснюється, він не хоче ризикувати. Я радий це чути. Якщо угода між трьома сторонами буде близькою, вона буде взята до відома.

У нас була п'ятиденна перерва, але ми провели тільки одне групове тренування. У перші 48 годин після першої гри ми навмисно не працювали з футболістами основного складу, але наша підготовка до матчу не обмежується цими тренуваннями", – цитує Еса Maisfutebol.

У першому матчі Бенфіка обіграла Ніццу 2:0.

