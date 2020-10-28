Дмитро Кравченко спричинив жахливу автотрощу у Харкові. Внаслідок зіткнення понівечені три автівки та автомобіль самого футболіста.

Перша ліга: Волинь та Металіст 1925 поділили очки, Чорноморець вигриз перемогу над Кременем і став одноосібним лідером

Як стверджує телеграм-канал Труха Харків, півзахисник Металіста 1925 був у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,85 проміле алкоголю в крові – це в 9 разів перевищує норму.

Зауважимо, 25-річний Кравченко перейшов у Металіст 1925 на початку вересня. До цього виступав за Ворсклу. У поточному сезоні Дмитро забив 1 гол в 6 матчах Першої ліги.

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