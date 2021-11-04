21-річний британець пропускав поєдинок проти Атлетіко (2:0) в Лізі чемпіонів. Прес-служба інформувала, що він пошкоджив око під час тренування у вівторок. Після матчу Юрген Клопп розповів подробиці.

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"Коли справа стосується травм, ви завжди сподіваєтесь, що вам пощастить чи тут, чи там. Зараз удача не на нашому боці, особливо якщо говорити про півзахист. Ввечері на останньому тренуванні Кертіс отримав пальцем в око, тепер він ним не бачить. Йому потрібен тиждень на відновлення.

Будучи футбольним тренером, ти так багато нового дізнаєшся про те, що ж може статися з людьми. Ні з чим подібним я ніколи раніше не стикався! Все буде добре, але йому потрібен час. Буває", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Відтак, Джонс пропустить поєдинок 11-го туру АПЛ проти Вест Хема. В поточному сезоні Кертіс провів 9 матчів у всіх турнірах, в яких раз забив та тричі асистував.

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