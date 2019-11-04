toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ БАВАРІЯ

Лаллана може покинути Ліверпуль

12:01 122 Читать на русском
Лаллана може покинути Ліверпуль
Адам Лаллана / Фото з відкритих джерел

Гравець мерсисайдського клубу Адам Лаллана вже найближчим часом може змінити чемпіонат.

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю або MLS, повідомляє Тhe Telegraph. Угода гравця з мерсисайдцями закінчується влітку 2020 року, однак сторони так і не змогли дійти згоди щодо продовження контракту.

Ліверпуль покарав фаната за скандальний банер з Оріджі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп захоплюється лідерськими якостями півзахисника та його здатністю грати на кількох позиціях і хотів би зберегти Адама у команді, однак вже взимку Лаллана зможе укласти попередню угоду з іншими клубами, аби отримувати більше ігрової практики. Предментий інтерес до 31-річного футболіста проявляють команди з Китаю та США.

Нагадаємо, Лаллана перейшов до Ліверпуля у 2014 році із Саутгемптона, зіграв за мерсисайдців 118 матчів і забив 18 голів.

Челсі переграв Уотфорд, Ліверпуль вирвав перемогу над Астон Віллою, Ман Сіті здолав Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Бєсєдін: Бразильці не біжать – і Шахтар вже трохи не той
08:25
1952
Теги
Саутгемптон Саутгемптон Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Адам Лаллана Адам Лаллана Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
30
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук