Лаллана може покинути Ліверпуль

Гравець мерсисайдського клубу Адам Лаллана вже найближчим часом може змінити чемпіонат.

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю або MLS, повідомляє Тhe Telegraph. Угода гравця з мерсисайдцями закінчується влітку 2020 року, однак сторони так і не змогли дійти згоди щодо продовження контракту.

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Наставник Ліверпуля Юрген Клопп захоплюється лідерськими якостями півзахисника та його здатністю грати на кількох позиціях і хотів би зберегти Адама у команді, однак вже взимку Лаллана зможе укласти попередню угоду з іншими клубами, аби отримувати більше ігрової практики. Предментий інтерес до 31-річного футболіста проявляють команди з Китаю та США.

Нагадаємо, Лаллана перейшов до Ліверпуля у 2014 році із Саутгемптона, зіграв за мерсисайдців 118 матчів і забив 18 голів.

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