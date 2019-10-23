toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ СЛАВІЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА ІНТЕР - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН

Півзахисник Копенгагена Зека погрожує Вербічу напередодні матчу з Динамо в Лізі Європи

22:43 142 Читать на русском
Півзахисник Копенгагена Зека погрожує Вербічу напередодні матчу з Динамо в Лізі Європи
Зека / фото із соцмереж

Півзахисник Копенгагена Зека поділився очікуваннями від протистояння зі своїм колишнім одноклубником Беньяміном Вербічем у матчі проти Динамо.

 

"Ми говорили кілька тижнів тому. Я сказав, що буду грати проти нього кожного разу, як тільки він заволодіє м'ячем. Тому він не повинен зміщуватися на мою позицію і намагатися грати так, як він грав за нас", – наводить слова Зеки ronaldo.com.

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Ліги Європи

Зауважимо, що Вербіч перебрався в Динамо саме з Копенгагена. У складі данської команди словенець провів два сезони, забивши 16 голів у 69 поєдинках.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться 24-го жовтня о 22:00 на НСК Олімпійський. Після двох турів українська та данська команди поділяють лідерство у групі В, маючи в активі по 4 очки.

Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо

blog_ava
Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів
01:48
24375
Теги
Динамо - Копенгаген Жозе Карлос Зека Жозе Карлос Зека Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо
    Світ — 16:4812013 Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо
22
год
:
34
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук