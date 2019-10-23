Півзахисник Копенгагена Зека погрожує Вербічу напередодні матчу з Динамо в Лізі Європи

Півзахисник Копенгагена Зека поділився очікуваннями від протистояння зі своїм колишнім одноклубником Беньяміном Вербічем у матчі проти Динамо.

"Ми говорили кілька тижнів тому. Я сказав, що буду грати проти нього кожного разу, як тільки він заволодіє м'ячем. Тому він не повинен зміщуватися на мою позицію і намагатися грати так, як він грав за нас", – наводить слова Зеки ronaldo.com.

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Зауважимо, що Вербіч перебрався в Динамо саме з Копенгагена. У складі данської команди словенець провів два сезони, забивши 16 голів у 69 поєдинках.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться 24-го жовтня о 22:00 на НСК Олімпійський. Після двох турів українська та данська команди поділяють лідерство у групі В, маючи в активі по 4 очки.

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