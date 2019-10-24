Півзахисник Копенгагена Зека назвав трьох найнебезпечніших гравців Динамо

Один із лідерів Копенгагена Зека назвав трьох найнебезпечніших гравців Динамо перед протистоянням з киянами в Лізі Європи.

"У Динамо дуже багато кваліфікованих гравців. Я добре знаю Вербіча, оскільки ми грали разом з ним в Копенгагені. Він дуже небезпечний гравець. Також хлопець з Люксембургу (Жерсон Родрігес – прим. Футбол 24) добре діє на поле і небезпечний.

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Виділив би ще лівого захисника киян (Віталія Миколенка – прим. Футбол 24), який дуже швидко і вправно переміщається з захисту в атаку і навпаки.

Від Динамо ми не повинні бачити багато голів, але в нашій групі вони дуже сильні саме в індивідуальному підборі гравців. Тому ми повинні бути обережні з кожним гравцем киян. Пам'ятаємо, що це дуже сильний опонент", – цитує гравця збірної Греції 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч Копенгаген – Динамо пройде сьогодні у Києві. Початок – о 22:00.

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