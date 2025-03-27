Хавбек львівських Карпат Ян Костенко поділився враженнями від роботи під керівництвом Мирона Маркевича та Владислава Лупашка.

– Що тобі запам’яталося найбільше з досвіду роботи з Мироном Маркевичем?

– Приємно було працювати з таким тренером, адже він розраховував на мене, і я розвивався як гравець. У кожного спеціаліста свій індивідуальний підхід до тренувального процесу, до футболістів. Я не буду розкривати всі секрети Мирона Богдановича.

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– Якщо порівняти твій досвід роботи з Мироном Маркевичем та Владиславом Лупашком, то чим відрізняються ці фахівці?

– У Владислава Вікторовича зовсім інший тренувальний процес, інше ставлення. Взагалі дуже цікаво все відбувається. Він пропагує контроль м’яча – не бити його, куди заманеться. Це дуже сильно подобається – працювати з Владиславом Вікторовичем, – сказав Костенко для Sportnews.

Нагадаємо, Владислав Лупашко очолив львівську команду в липні 2024 року. До цього головним тренером Карпат був Мирон Маркевич, з яким клуб вийшов в УПЛ з Першої ліги.

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