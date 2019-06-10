Півзахисник Італії U-20 Фраттезі: Ми готові перемогти Україну і боротися за трофей чемпіонату світу

Півзахисник молодіжної збірної Італії U-20 Давіде Фраттезі поділився очікуваннями від півфінального матчу ЧС-2019 з однолітками з України.

"Добре, що ми змогли пробитися в півфінал, але тепер ми готові йти далі, обіграти Україну і боротися за трофей у фінальному матчі.

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Було б нерозумно не вірити в свої сили. Ми вже у четвірці найкращих, і потрібно просто віддати всі сили і вірити в свої шанси", – цитує Фраттезі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що матч Україна U-20 – Італія U-20 відбудеться у вівторок 11 червня і розпочнеться о 18:30.

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