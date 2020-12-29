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Півзахисник Інгульця перейшов у команду Маркевича

10:19 910 Читать на русском
Півзахисник Інгульця перейшов у команду Маркевича
Чорноморець / ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець підсилився гравцем Інгульця.

Півзахисник Інгульця Владислав Клименко після трьох років співпраці покидає клуб з Петрового, повідомляє офіційний сайт команди. Сторони вирішили не пролонговувати контракт, що підійшов до свого завершення. 25-річний вінгер продовжить свою кар’єру під керівництвом Остапа Маркевича у одеському Чорноморці.

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Клименко є вихованцем одеського футболу. Професіональну кар’єру розпочав у місцевому клубі Реал Фарма, звідки перейшов у Кривбас. З 2014 по 2017 рр. грав за стрийську Скалу.

У поточному сезоні Клименко зіграв у Першій лізі 16 матчів, в яких забив два голи і віддав два асисти.

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Теги
Перша ліга Інгулець Інгулець Чорноморець Остап Маркевич Остап Маркевич Владислав Клименко Владислав Клименко
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