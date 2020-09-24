Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков наступний сезон проведе в Уфі, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook агент Олександр Карпов.

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22-річний гравець, який пройшов збори з київською командою і навіть був заявлений на поточний сезон УПЛ, не вразив тренерський штаб "біло-синіх". Раніше у ЗМІ фігурували чутки про повернення футболіста у Чехію, однак Ахмед вирішив продовжити кар'єру у сусідньому чемпіонаті. За російську команду він виступатиме протягом сезону на правах оренди.

Нагадаємо, Алібеков – вихованець запорізького футболу. В Динамо перейшов у 2016 році і провів за основну команду 6 матчів. Дебютував в УПЛ поєдинком проти Ворскли 18 березня 2018-го, вийшовши на заміну замість Дениса Гармаша. Минулий сезон провів на правах оренди за Слован Ліберец, зігравши за чеський клуб у 16 матчах і забивши три голи. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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