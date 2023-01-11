Травму коліна Пулішіч отримав у матчі чемпіонату Англії з Манчестер Сіті (0:1). Американець кульгав, коли залишав поле.

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Перед матчем із Фулхемом наставник "синіх" Грем Поттер заявив, що Пулішіч вибув на кілька місяців. "Ми вважаємо, що Крістіан пропустить декілька місяців. Сподіваємося, що менше", – наводить ESPN слова Поттера.

Джерело стверджує, що перед тим, як отримати травму, Крістіан вів переговори з приводу свого відходу з Челсі. Повідомляється, що гравець встиг встановити контакти з Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом, і мав намір піти в оренду. Проте, очевидно, травма поставить хрест на цих планах.

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