Наполі зробив офіційну пропозицію лондонському Челсі щодо оренди півзахисника лондонців Тьємуе Бакайоко, повідомляє журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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"Партенопейці" збираються підписати орендну угоду на сезон-2020/21 без права подальшого викупу гравця. Обидві команди ведуть активні переговори, адже до закриття трансферного вікна залишились лічені дні.

Нагадаємо, Бакайоко перейшов у Челсі з Монако влітку 2017 року за 44 млн євро, однак так і не зміг стати гравцем основного складу. Два останні сезони Тьємуе провів в оренді в італійському Мілані та Монако. Його контракт з "синіми" розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 25,5 млн євро.

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