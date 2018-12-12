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Півзахисник Чарльтона подвійним сейвом ногою та обличчям врятував для своєї команди перемогу над лідером чемпіонату

20:15 163 Читать на русском
Півзахисник Чарльтона подвійним сейвом ногою та обличчям врятував для своєї команди перемогу над лідером чемпіонату
Дордж Лепслі / фото із соцмереж

Чарльтон на виїзді в матчі 21-го туру Ліги 1 (3-й англійський дивізіон) несподівано обіграв лідера чемпіонату Портсмут.

Героєм поєдинку став півзахисник гостей Дордж Лепслі. За рахунку 2:0 на користь своєї команди він двічі врятував власні ворота від пропущеного м'яча.

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Перший удар, заблокувавши ногою, а після добивання суперника відбив м'яч обличчям.

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