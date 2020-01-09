Півзахисник Барселони Аленья – про ймовірний перехід в Реал: Ніколи не говори "ніколи"

Півзахисник Барселони Карлес Аленья, який зараз на правах оренди виступає за Бетіс, здивував заявою щодо мадридського Реала.

"Чи став би я грати за Реал? У футболі все постійно змінюється. Я все життя провів в Барсі. Це було б нелегко, але мене завжди вчили – ніколи не говори "ніколи". Але для мене Реал – суперник.

Вальверде не очікував відходу Аленьї з Барселони

Я бажаю Барселоні успіху. Я вже підкреслив день матчу з ними в календарі. Я ще не думав, що буду робити, якщо заб'ю, але очевидно, що я б ніколи не став святкувати гол у ворота каталонців", – цитує Аленью Sport.es з посиланням на Cadena Ser.

Карлес є вихованцем Барси. В поточному сезоні Ла Ліги Аленья провів 5 матчів.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України