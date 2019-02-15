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Півзахисник Айнтрахта Гачіновіч: Ми втратили багато шансів у матчі з Шахтарем

11:56 499 Читать на русском
Півзахисник Айнтрахта Гачіновіч: Ми втратили багато шансів у матчі з Шахтарем
Міят Гачіновіч (зліва) / ФК Айнтрахт Франкфурт

Хавбек Айнтрахта Міят Гачіновіч прокоментував нічию з Шахтарем у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми втратили дуже багато шансів. Але у нас 2 виїзних голи перед домашнім матчем і хороші шанси подарувати нашим вболівальникам вихід у наступний раунд.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Можу лише подякувати нашим фанатам за неймовірну підтримку. Це була велика мотивація. Ми з великим передчуттям очікуємо наступні матчі проти Борусії М та Шахтаря", – цитує Гачіновіча офіційний сайт Айнтрахта.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар Ліга Європи Міят Гачінович Міят Гачінович
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