Півзахисник Айнтрахта Гачіновіч: Ми втратили багато шансів у матчі з Шахтарем

Хавбек Айнтрахта Міят Гачіновіч прокоментував нічию з Шахтарем у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми втратили дуже багато шансів. Але у нас 2 виїзних голи перед домашнім матчем і хороші шанси подарувати нашим вболівальникам вихід у наступний раунд.

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Можу лише подякувати нашим фанатам за неймовірну підтримку. Це була велика мотивація. Ми з великим передчуттям очікуємо наступні матчі проти Борусії М та Шахтаря", – цитує Гачіновіча офіційний сайт Айнтрахта.

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