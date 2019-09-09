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Півзахисник Атлетіка Сусаєта після 22-х років перебування у клубі перебрався до Японії

13:04 178 Читать на русском
Півзахисник Атлетіка Сусаєта після 22-х років перебування у клубі перебрався до Японії
Маркел Сусаєта / ФК Атлетік

Колишній гравець Атлетіка з Більбао Маркел Сусаєта підписав контракт з японською командою.

Після 22-х років перебування в Атлетіку 31-річний футболіст вирішив перебратися до Японії і уклав угоду з клубом Гамба Осака, про що йдеться у офіційному Твіттері команди. Подробиці угоди не повідомляються.

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Нагадаємо, Сусаєта є вихованцем Атлетіка, в системі якого перебував з 1997 року. У минулому сезоні півзахисник взяв участь у 22 матчах іспанської Прімери, в яких відзначився 1 голом і 2 результативними передачами. У складі команди з Більбао Маркел одного разу ставав фіналістом Ліги Європи і двічі – Кубка Іспанії.

Гамба Осака зараз займає 14-е місце в турнірній таблиці японської Джей-ліги. У 25 турах команда набрала 28 очок, здобувши всього 6 перемог, 10 разів зігравши внічию і зазнавши 9 поразок.

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