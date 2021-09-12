Півзахисник дніпрян Ігор Когут поділився емоціями від матчу з командою Роберто Де Дзербі (0:2) у 7-му турі УПЛ.

"Загалом матч залишив хороші враження, адже нам вдалося реалізувати план на гру. На мій погляд, ми грали на рівних з Шахтарем, але вони реалізували власні моменти, а ми – ні.

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Перші 15-20 хвилин ми придивлялися до суперника. Готували одне, але трошки не виходило. Ну а коли пропустили гол, то відкинули всі побоювання і почали робити те, що відпрацьовували на тренуваннях. В результаті ми півтора тайму ганяли Шахтар", – цитує Когута офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 7-ми турів Шахтар набрав 16 очок і продовжує переслідувати Динамо, яке йде першим. СК Дніпро-1 з 13 пунктами – четвертий.

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