Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів про травму Віталія Миколенка, яка дошкуляла йому протягом тривалого часу.

"Минулого сезону Миколенко провів 34 матчі в АПЛ, але. І ось це зараз важливо. Я хочу, щоб ви знали. Він грав з пошкодженням. Може, пригадаєте, що він отримав травму стегна, коли тільки в Евертон переїхав.

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І от реально мучився півтора року, грав з дискомфортом, біллю. Лікарі не могли визначити та вирішити проблему. От уявляєте, в Англії? Нам здається, що там світили, а є нюанс. Півтора року Віталік мучився.

Кінцівку минулого сезону він пропустив. І зараз влітку він знайшов фахівця, який правильний діагноз поставив та допоміг вилікувати стегно, вирішити проблему, але через це він пропустив 3 три тижні передсезонної підготовки", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко зіграв за Евертон у двох матчах – проти Донкастера (2:1) у поєдинку Кубка ліги та проти Арсенала (0:1) в АПЛ.

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