"Найголовніше, що хлопці зібралися. Звісно, ​​півроку без футболу – це великий час. Багато гравців були на зборах, потім розпочалася війна. Я тиждень був із ними у Словенії. У них є ентузіазм, гравці скучили за футболом, м'ячем. Тому думаю, що робота ведеться цілеспрямовано та правильно.

Петраков викликав Ярмоленка, Зінченка та ще 8 легіонерів у збірну України

Мудрик показав гарну гру проти Борусії. Він швидкісний футболіст, а швидкість зараз – найголовніше. Для першої гри це було добре, команда дуже добре зіграла. Але ми розуміємо, що ще підключаться 10-11 легіонерів, тож обиратиме головний тренер збірної", – резюмував Дем'яненко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі відбору ЧС, а перед цим проведе ще низку спарингів.

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