Головна команда Швейцарії на чолі з Муратом Якіним вирвала пряму путівку на ЧС-2022, через що не стримувала емоцій.

"Наті" розгромили Болгарію із рахунком 4:0. Ця звитяга вивела їх на першу сходинку групи С і, відповідно, на Мундіаль у Катарі, адже Італія оступилась в матчі з Північною Ірландією.

Швейцарія вирвала пряму путівку на ЧС-2022 – відеоогляд розгрому Болгарії

Святкування пачалось одразу після поєдинку у роздягальні, де були пиво, музика і шалена радість. Продовжилось воно вночі за столом із гучними танцями, співами й алкоголем. Один із фрагментів опублікувала прес-служба збірної Швейцарії.

До слова, окрім "Наті", участь на чемпіонаті світу 2022-го вже гарантували Катар, Данія, Німеччина, Бразилія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія та Англія.

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