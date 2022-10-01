"Північний Лондон – червоний": Зінченко оцінив перемогу над Тоттенхемом
Оборонець Арсенала Олександр Зінченко лаконічно підсумував протистояння проти Тоттенхема у 9-му турі АПЛ.
25-річний українець відновився від травми, через яку пропускав матчі збірної України у Лізі націй, та вийшов зі старту. "Каноніри" перемогли 3:1, Олександр результативними діями не відзначався.
Арсенал – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд лондонського дербі
Після поєдинку Зінченко опублікував пост у своєму Instagram. "Північний Лондон – червоний. Важливі очки. Попереду ще довгий шлях. Вперед, "каноніри". Вболівальники були фантастичними", – написав захисник.
Загалом для Олександра це був шостий поєдинок у червоній футболці. В його активі є один асист.
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