"Перші враження у мене не від матчу, а від результату – і він супер! Щодо самої гри, то було видно, що хлопці переживали за кінцевий результат, особливо після забитого м'яча.

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Але наша команда дуже організовано зіграла в обороні і мала передумови забивати ще – у македонців був лише один момент. Результат над нашою командою тяжів, але ми його досягли.

Північна Македонія здивувала, насамперед, футбольним нахабством. Я не очікував, що після пропущеного голу македонці почуватимуться так впевнено і буде такий тиск. У них непогано виходило контролювати м'яч, але впевнена гра нашої команди в обороні не дозволила македонцям багато створити", – сказав Калітвінцев у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, збірна України після перемоги над Північною Македонією набрала 10 очок і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці групи С.

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