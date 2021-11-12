Молодіжні збірні України і Північної Македонії розійшлись миром у 5-му турі відбору на Євро-2023. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

В середині тайму непогані моменти мали Дмитро Криськів та Михайло Мудрик, однак їхні удари цілі не досягли. Згодом м'яч після пострілу півзахисника Шахтаря зрадницьки струсонув поперечину і вилетів у поле.

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Зрештою, комбінуючи на половині поля македонців, "синьо-жовті" досягли успіху за дві хвилини до перерви: Сирота після подачі кутового від Мудрика вистрибнув вище за інших і головою вразив ціль.

Прикра помилка автора гола по перерві дозволила господарям відігратись. На 58-й хвилині герой першого тайму схибив, віддаючи поперечну передачу на Батагова. М'яч перехопив Томче Гроздановскі і легко переграв Трубіна. Цікаво, що цей удар став першим у македонців у площину воріт. Вже у доданий час українці могли вирвати перемогу, але Бондаренко влучив у поперечину.

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