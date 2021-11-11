Молодіжна збірна Північної Македонії в рамках поєдинку відбору до чемпіонату Європи-2023 U-21 приймає однолітків з України. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру відбору до Євро-2023 U-21 Північна Македонія U-21 – Україна U-21 розпочався о 14:00 за київським часом. В разі перемоги підопічні Руслана Ротаня відірвуться від третьої позиції на 7 очок і навіть очолять групу H – втім, Франція відставатиме всього на 2 залікових бали й зможе повернутись на вершину ввечері.

Телетрансляцію зустрічі в Україні ніхто не купив, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Північна Македонія U-21: Денковскі – Хайдарі, Манєв, Младеновскі, Антовскі – Алі, Фазлагіч, Шеджі – Гроздановскі, Гйоргієвскі, Рустемовскі

Запасні: Алчевскі, Джурковскі, Воша, Ілієвскі, Тодоровскі, Наумчевскі, Станковскі, Максімов, Рамадані

Україна U-21: Трубін – Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко – Криськів, Бондаренко, Судаков – Мудрик, В'юнник, Назаренко

Запасні: Фесюн, Боль, Желізко, Михайленко, Кухаревич, Очеретько, Ванат, Бражко, Алефіренко

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