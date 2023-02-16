Збірна України дізналась, на якій арені зіграє з Північною Македонією в поєдинку кваліфікації на Євро-2024.

Україна зустрінеться з Північною Македонією в матчі 2-го туру кваліфікації до Євро-2024 на Національній арені Тоше Проеського у Скоп'є (столиця Північної Македонії – прим.), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Поєдинок відбудеться 16 червня, початок гри о 21:45. Україна знайома з суперником – на Євро-2020 саме македонці потрапили до групи з "синьо-жовтими". Тоді підопічні Андрія Шевченка мінімально перемогли (2:1), що дозволило вийти у плей-офф чемпіонату Європи.

Зауважимо, що до групи C у кваліфікації на Євро-2024 потрапили Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Путівки на чемпіонат Європи зможуть здобути дві найкращі команди з групи. Також є шанс кваліфікуватись завдяки Лізі націй.

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