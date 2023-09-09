Північна Македонія приймає Італію в рамках кваліфікації на Євро-2024. Шукайте стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію в цій новині на "Футбол 24".

Матч Північна Македонія – Італія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на медіасервісі MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Це матч конкурентів збірної України, які зіграли менше матчів, тож сповнені рішучості скоротити відставання. Північна Македонія встигла провести вже три поєдинки, набравши в них три очки. Італійці мають таку ж кількість залікових пунктів, але зіграли лише два матчі.

Північна Македонія – Італія: стартові склади

Північна Македонія: Дмітрієвскі – Манєв, Мусліу, Зайков, Аліоскі – Ашковскі, Барді – Елезі, Атанасов, Ельмас – Міовскі

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко – Барелла, Крістанте, Тоналі – Політано, Іммобіле, Дзакканьї