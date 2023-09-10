Північна Македонія зіграла внічию з Італією в рамках відбору на Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Італійці вперше проводили офіційну зустріч під керівництвом Лучано Спаллетті. Іммобіле на 47 хвилині вивів свою команду вперед. Здавалось, що збірна Італії ще кілька разів засмутить суперника, втім, цього не сталось. Натомість італійці пропусти в кінці зустрічі.

Італія втратила перемогу над Північною Македонією – шедевр капітана зіпсував дебют Спаллетті та зробив подарунок Україні

Лідирує в групі С Англія, маючи у своєму активі 13 балів. Україна випереджає Італію натри очки. Північна Македонія перебуває на четвертій сходинці.