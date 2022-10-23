Іан Бараклаф більше не тренуватиме збірну Північної Ірландії, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації країни.

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Контракт 49-річного фахівця був чинний до 30 червня 2024 року. Він працював з командою з літа 2020 року.

Бараклафу вдалося виграти лише шість із 28 своїх матчів. Таким чином, відсоток його перемог становить менше чверті усхі ігор (21,43%). Більше того, за останні сім матчів він зумів перемогти лише одного разу – Косово з рахунком 2:1.

Саме при ньому збірна Північної Ірландії вилетіла з дивізіону В Ліги націй у сезоні 2020/21. У групі С у поточному сезоні команда посіла у турнірі третю сходинку, не понизившись у класі лише завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів у порівнянні з Кіпром, який став останнім у квартеті. Команда також не зуміла відібратись ні на Євро-2021, ні на ЧС-2022.

До слова, 3 червня 2021 року у товариському матчі Північна Ірландія під керівництвом Бараклафа поступилась Україні – єдиний гол у поєдинку забив Олександр Зубков.

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