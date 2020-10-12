Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився із гравцями, що можуть взяти участь у матчі відбору на Євро-2021.

Як відомо, завтра у Північній Ірландії наша молодіжка проведе матч відбірного турніру Євро-2021 з місцевими однолітками. Сьогодні, 12 жовтня о 10:00 чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль підопічні Ротаня вилетіли до Белфаста, звідки автобусом переберуться до міста Баллімена, що за 45 км від столиці Північної Ірландії. Саме там, 13 жовтня, о 20:00 і відбудеться вищезгаданий поєдинок, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Що стосується кадрових питань, то відразу після гри з румунами розташування молодіжної збірної України залишив Дмитро Різник (вирушив до головної команди країни), а перед вильотом до Північної Ірландії стало відомо, що молодіжці в найближчому поєдинку не допоможуть Роман Вантух, Орест Лебеденко, Богдан Білошевський і Максим Луньов. Водночас були довикликані Анатолій Трубін, Богдан Лєднєв і Назарій Русин.

Таким чином, у майбутньому матчі головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань може розраховувати на 18-х футболістів.

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо).

Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Данило Скорко (усі – Динамо), Владислав Дубінчак (СК Дніпро-1).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Володимир Бражко, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі – СК Дніпро-1), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (усі – Маріуполь).

Нападники: Данило Сікан (Маріуполь), Ілля Шевцов (Десна), Назарій Русин (Динамо).

Нагадаємо, Україна після семи матчів посідає у турнірній таблиці третю сходинку, набравши 10 очок (в українців є ще гра у запасі). Лідирують Данія та Румунія з 22 та 16 пунктами відповідно.

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