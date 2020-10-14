Північна Ірландія U-21 – Україна U-21 – 1:0 – відео шедевра, який поховав надії команди Ротаня на Євро
12:07 - Читать на русском
Молодіжна збірна України поступилася одноліткам з Північної Ірландії в рамках відбору на Євро-2021. Дивіться відео гола на "Футбол 24".
завершено
Суперники поділили перший тайм за періодами домінації, але ніхто так і не спромігся вийти вперед. Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 61 хвилині.
Україна U-21 програла Північній Ірландії та остаточно втратила шанси на вихід на Євро-2021
Браун дещо незграбним рухом ноги переправив м'яч на О'Ніла, який ідеальною бісіклетою не залишив шансів Трубіну. 1:0 – підопічні Руслана Ротаня програли одній з найгірших команд групи і попрощалися з будь-якими надіями на Євро-2021.
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