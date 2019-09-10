Північна Ірландія – Німеччина – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Німеччина перемогла Північну Ірландію у 6 турі відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Північна Ірландія – Німеччина на Футбол 24.

Підопічні Йоахіма Льова здобули три очки у гостьовому матчі проти несподіваного лідера групи С.

Євро-2020: Німеччина здобула переконливу перемогу над Північною Ірландією та очолила групу С

Перший тайм видався на рідкість сухим – Німеччина не могла нічого вдіяти проти злагоджених дій оборони Північної Ірландії. Однак вже у дебюті другого тайму "бундестім" вийшла вперед – Хальстенберг на лівому краю карного майданчика зачепився за скидку від Брандта й ударом з лету у дальню дев'ятку відкрив рахунок – 0:1.

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Гол не надто вплинув на неспішний перебіг матчу, тому глядачам довелося чекати повторного взяття воріт майже увесь другий тайм. Лише в компенсований час Гнабрі відгукнувся на передачу Хаверца, відірвався від Кеткарта і з гострого кута пробив повз голкіпера – підсумкові 0:2!