"Збірна Північної Ірландії – типовий представник британського футболу. Грають в силовий футбол, використовують довгі передачі, діють більш вертикально.

Лєднєв просив не викликати його у збірну України U-21 – Ротаню довелось поспілкуватись з Луческу

Трохи інший футбол, ніж той, який був проти Румунії. Але ні в якому разі не можна підлаштовуватися під їхній футбол, потрібно продовжувати диктувати свої умови.

Лєднєв? Ми звернулися до Мірчі Луческу, він пішов нам назустріч. Футболіст із задоволенням приїхав, Динамо із задоволенням його відпустило. Тому ніяких проблем не було", – розповів Ротань в ефірі ТК Футбол 1.

За три тури до завершення кваліфікації до Євро U-21 підопічні Ротаня перебувають на третій сходинці у групі та відстають від Румунії на 6 очок. Поєдинок проти Північної Ірландії відбудеться 13 жовтня, початок о 20:00.

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