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Північна Ірландія – Німеччина: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020

20:50 189 Читать на русском
Північна Ірландія – Німеччина: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020
Північна Ірландія – Німеччина: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020

В рамках 6-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020 збірна Північної Ірландії у рідних стінах приймає Німеччину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 6-го туру кваліфікації до Євро-2020 Північна Ірландія – Німеччина розпочнеться о 24:45. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл – Даллас, Кеткарт, Д. Еванс, Льюїс – МакНейр, Девіс, Севілл – К. Еванс, Вашингтон, МакГінн

Запасні: МакГоверн, Карсон, МакЛафлін, Фленаган, Лафферті, Фергюсон, Бойс, Томпсон, Вайт, Доннолі, Мадженніс, Лейвері

Німеччина: Нойєр – Клостерманн, Зюле, Гінтер, Хальстенберг – Брандт, Кімміх, Кроос – Гнабрі, Вернер, Ройс

Запасні: Лєно, тер Штеген, Вальдшмідт, Джан, Хавєрц, Та, Штарк, Хектор

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Євро-2020 Німеччина Німеччина Північна Ірландія Північна Ірландія Північна Ірландія - Німеччина
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