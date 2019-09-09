Північна Ірландія – Німеччина: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020

В рамках 6-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020 збірна Північної Ірландії у рідних стінах приймає Німеччину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру кваліфікації до Євро-2020 Північна Ірландія – Німеччина розпочнеться о 24:45. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл – Даллас, Кеткарт, Д. Еванс, Льюїс – МакНейр, Девіс, Севілл – К. Еванс, Вашингтон, МакГінн
Запасні: МакГоверн, Карсон, МакЛафлін, Фленаган, Лафферті, Фергюсон, Бойс, Томпсон, Вайт, Доннолі, Мадженніс, Лейвері
Німеччина: Нойєр – Клостерманн, Зюле, Гінтер, Хальстенберг – Брандт, Кімміх, Кроос – Гнабрі, Вернер, Ройс
Запасні: Лєно, тер Штеген, Вальдшмідт, Джан, Хавєрц, Та, Штарк, Хектор
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