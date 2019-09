Північна Ірландія – Німеччина: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2020

Матч 6-го туру кваліфікації до Євро-2020 Північна Ірландія – Німеччина розпочнеться о 24:45. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл – Даллас, Кеткарт, Д. Еванс, Льюїс – МакНейр, Девіс, Севілл – К. Еванс, Вашингтон, МакГінн

Запасні: МакГоверн, Карсон, МакЛафлін, Фленаган, Лафферті, Фергюсон, Бойс, Томпсон, Вайт, Доннолі, Мадженніс, Лейвері

Here’s our starting line-up for the @UEFAEURO 2020 qualifier against Germany! #GAWA pic.twitter.com/RqbTNZJs5B