Північна Ірландія – Австрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Австрія у драматичному матчі здобула перемогу над Північною Ірландією. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У дивізіоні В відбувся поєдинок Північна Ірландія – Австрія, який не мав ніякого турнірного значення.

Незважаючи на відсутність мотивації команди показали цікаву гру, де сильнішими виявились гості.

Англія – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Господарі опустились в дивізіон D, Австрія фінішувала на другій сходинці у своїй групі.

Ліга націй, дивізіон В

Північна Ірландія – Австрія – 1:2

Голи: Еванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3