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Північна Ірландія – Австрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Північна Ірландія – Австрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Північна Ірландія – Австрія – відео голів та огляд матчу / Фото ÖFB - oefb.at

Австрія у драматичному матчі здобула перемогу над Північною Ірландією. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У дивізіоні В відбувся поєдинок Північна Ірландія – Австрія, який не мав ніякого турнірного значення.

Незважаючи на відсутність мотивації команди показали цікаву гру, де сильнішими виявились гості.

Англія – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Господарі опустились в дивізіон D, Австрія фінішувала на другій сходинці у своїй групі.

Ліга націй, дивізіон В

Північна Ірландія – Австрія – 1:2

Голи: Еванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

Ліга націй6 тур

Північна Ірландія - Австрія: Неділя 18 листопада 2018

Північна Ірландія
Матч завершено
1 : 2
Австрія
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Відеоновини Ліга націй Північна Ірландія - Австрія Австрія Австрія Північна Ірландія Північна Ірландія
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