Північна Ірландія – Австрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ліга націй — 18 лист 1296
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Ліга націй: Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-офф турніру
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Зозуля з Альбасете вирвали перемогу над Луго Кравця – Роман взяв участь у ключовій атаціІспанія — 18 лист 1441
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Туреччина – Україна: Петряк пропустить матчЗбірна України — 18 лист 322
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Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною ІрландієюЛіга націй — 18 лист 1283
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Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболуЛіга націй — 18 лист 2205
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