Сімоне Індзагі та Хакан Чалханоглу отримали дискваліфікацію на матч проти Верони, Хав'єр Дзанетті заплатить штраф, повідомляє Sky Sport. Це результат угоди з прокуратурою FIGC у справі щодо зв'язку гравців Інтера і Мілана з ультрас.

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Наставник "нерадзуррі" й хавбек команди визнали свою провину. Окрім дискваліфікації, вони заплатять 15 та 30 тисяч євро відповідно. Найближчими днями очікується рішення щодо Давіде Калабрії, який не визнає себе винним.

Йдеться про порушення двох статтей кодексу спортивної справедливості: статті 4 (справедливість, чесність та коректність щодо поведінки членів клубу) та пункт 10 статті 25 (заборона на відносини з представниками груп чи груп уболівальників, які не входять до асоціацій, пов'язаних із клубами). Це саме та гучна справа про ультрас, квитки на матчі й місця для паркування.

Також покарання отримають самі клуби та функціонери. Інтер мусить заплатити 70 тис євро, а Мілан – 30 тисяч. Різниця через кількість пунктів обвинувачення, яких у "нерадзуррі" на два більше (5). Віцепрезидент Інтера отримав штраф 14,5 тис євро, таке ж фінансове покарання та додатково 30 днів дискваліфікації дісталося Клаудіо Салі (менеджер з безпеки Інтера) та Массіміліано Сілві (відділ зв'язків з уболівальниками Інтера, представник клубу з питань взаємодії з уболівальниками). 30-денна дискваліфікація та 13 тисяч євро штрафу передбачені для Фабіо Панси (відділ зв'язків з уболівальниками Мілана).

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