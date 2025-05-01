У Буде-Глімт не буде кількох ключових гравців у першому матчі півфіналу Ліги Європи проти Тоттенхема.

Норвезький Буде-Глімт не зможе виставити оптимальний склад на перший півфінал Ліги Європи з Тоттенхемом. Травми і дискваліфікації обмежили можливості головного тренера К'єтиля Кнутсена. Так, центральний захисник Одін Бйортуфт достроково залишив поле в останньому матчі чемпіонату Норвегії через травму, також є питання щодо участі в матчі зі "шпорами" вінгера Уле Бломберга.

Історичне досягнення завдяки перемозі в серії пенальті у відеоогляді матчу Ліги Європи Лаціо – Буде-Глімт – 3:1

Додатково до всього капітан Патрік Берг дискваліфікований на перший матч через накопичення жовтих карток Ліги Європи, як і його партнер по півзахисту Хакон Ев'єн. Дискваліфікацію за своє вилучення заробив і автор голу у ворота Лаціо в Римі Андреас Хельмерсен.

Як інформує спортивний оглядач Viaplay Йонас Берг-Йонсен у подкасті An Echo of Glory, Буде-Глімт не був обізнаний про правила УЄФА, в яких йдеться про те, що дискваліфікація надається після трьох попереджень і кожної непарної картки після цього. Оскільки правила після стадії 1/4 фіналу змінюються і всі попередження анулюються (якщо тільки гравці не отримали третьої, п'ятої, сьомої і так далі жовтої), адміністратори норвежців помилково вважали, що їхні гравці можуть отримувати картки в Римі і виходити сухими з води.

Згідно з джерелом, ця інформація суттєво змінила атмосферу в роздягальні команди після перемоги над Лаціо в серії пенальті. Йонас Берг-Йонсен зазначив, що у команди "і близько немає" рівноцінної заміни Патріку Бергу.

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